إعلامي رياضي لإدارة الاتحاد: الخلل فيكم من ساسكم لراسكم

نواف السالم(صدى):

انتقد الإعلامي الرياضي محمد البكيري، إدارة نادي الاتحاد بعد التعادل الصعب الذي حققه الفريق اليوم الجمعة، أمام نادي الرائد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال محمد البكيري، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏إدارة ‎الاتحاد تعتقد إنها تدير نادي بلا إرث بطولي. بلا تاريخ. بلاجمهور يسد عين الشمس. فقيرة مال وفكر ” .

وأضاف الإعلامي الرياضي معربًا عن غضبه ومنتقدًا المدير الفني لنادي الاتحاد: ” شهور والفريق بلا أثر معنوي على اللاعبين. وبلا تأثير يعيد المدرب الخرف إلى صوابه. الخلل فيكم من ساسكم لراسكم. إديروا أزمتكم أو ارحلوا ” .

ومن الجدير بالذكر، أنه ارتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب الدوري، كما وصل رصيد الرائد إلى 27 نقطة في المركز السادس.

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