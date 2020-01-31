اختتام البرنامج التدريبي للمشاركين بمشروع «تعداد السعودية 2020»

محمد بن طحيطح(صدى):

أختتمت مساء اليوم الهيئة العامة للإحصاء في منطقة عسير البرنامج التدريبي للمراقبين المشاركين في مشروع ” تعداد السعودية 2020 “.

وتضمن البرنامج التدريبي الذي اقيم على مدى 7 أيام، العديد من الموضوعات أبرزها رفع مهارات العاملين في أنشطة حصر المباني وترقيم الوحدات السكنية، واستخدام العنوان الوطني والتأكد من جودة البيانات والحالات المحتملة أثناء عملية حصر المباني، بالإضافة إلى طريقة تقسيم عمل المراقب .

يشار الى انه سيكون مساء يوم الثلاثاء 17 مارس 2020م هو بداية العد الفعلي للتعداد ” ليلة الإسناد الزمني ” وستعتمد الهيئة خلال مرحلة العد الفعلي على أساليب مختلفة لضمان الوصول إلى معلومات دقيقة من خلال ربط قواعد البيانات ببعضها البعض بالإضافة إلى التعاون المشترك بين الهيئة العامة للإحصاء ومركز المعلومات الوطني ومؤسسة البريد السعودي وذلك وفقاً للتحضيرات التي تعمل عليها الهيئة وشركاؤها لتنفيذ ” تعداد السعودية 2020″

حيث يعتبر هذا التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة “تعداد السعودية 2020″، والذي سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية، لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة وتحقيق 2030.