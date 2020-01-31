بالفيديو.. ابنة سليماني تتوسل لـ«الكعبي» للثأر لوالدها

بغداد(صدى):

ظهرت زينب قاسم سليماني في فيديو جديد لها تتوسل إلى أكرم الكعبي الأمين العام لحركة النجباء العراقية التابعة للحشد الشعبي.

وطالبت زينب “الكعبي” زعيم ميليشيا النجباء الإرهابية بالثأر لوالدها الإرهابي قاسم سليماني.

ورد “الكعبي” على توسلات ابنة سليماني، بقوله أن الانتقام قريبًا، وأنه سينفذ طلبها.

وكانت أمريكا قتلت قاسم سليمان وعدد من العناصر الإرهابية التابعة للحشد الشعبي العراقي، وإيران في ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد.