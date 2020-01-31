‏بالفيديو.. «ماريا» تبدع بأداء الأغنية الشهيرة Doll song في شتاء طنطورة

أميرة خالد(صدى):

أبدعت المطربة العالمية ماريا في أداء الأغنية الشهيرة Doll song في شتاء طنطورة، في جانب من حفل مغني الأوبرا العالمي الكبير أندريا بوتشيلي، للسنة الثانية على التوالي، على مسرح ” مرايا ” ، خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع ضمن فعاليات مهرجان ” شتاء طنطورة “.

وفي السياق نفسه، قدم بوتشيلي خلال الحفل عددا من أبرز روائعه الفنية التي نالت جوائز عالمية واشتهر بها على مدار مشواره الفني.

وقال بوتشيلي، قبل الحفل: ” للمرة الثانية على التوالي، أشارك هذا العام في مهرجان شتاء طنطورة الذي أصبح منصة عالمية للفنون والتراث الإنساني، فبالإضافة إلى الترحيب والحفاوة الكبيرة التي لقيتها هنا فقد سحرتني ما عرفته عن هذا المكان الذي يضم في تضاريسه صفحات مهمة من تاريخ الإنسانية ويأخذ مرتاديه في رحلة لا مثيل لها عبر التاريخ ” .