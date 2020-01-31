بالفيديو.. عكاشة: الكتاب المقدس نص على صفقة القرن 

القاهرة(صدى):

أوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن الخطة الأمريكية للسلام المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن” منصوص عليها في الكتب المقدسة باستثناء مدينة القدس، لافتا إلى أن “ترامب” خدع الناس حينما وصف “صفقة القرن” بالكامل بأنها ما نص عليها الكتاب المقدس.

وأشار “عكاشة”، خلال تقديمه برنامج “مصر اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، إلى أنه يوجد فرق بين القدس وأورشليم، فمساحة القدس أكبر من أورشليم، وما حدث في القدس موجود بالكتاب المقدس ولكن بنطاق ضيق، مردفا أن القصة ليست صراع على أرض وإنما صراع بين الأديان.

وتابع “عكاشة” أن “الصراع الموجود حاليًا بين الديانات الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام يشبه صراع أخوة يوسف، الذين كانوا يحاولوا التقرب لأبيهم، فكل ديانة تريد أن تثبت أنهم الأقرب لله”.