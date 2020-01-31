أنباء عن مقتل زعيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر محلية، عن استهداف طائرة مسيرة يُعتقد أنها أمريكية منزل يقطن فيه زعيم تنظيم القاعدة في اليمن قاسم الريمي، وتحديد في مديرية وادعي عبيدة شرق مدينة مأرب.

وأكدت المصادر، أن المنزل استأجره عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي منذ أيام، مشيرة إلى أن زعيم التنظيم قد يكون قُتل في الغارة.

يشار إلى أن «قاسم عبده محمد أبكر» أو «قاسم الريمي» أو «قاسم الرامي» والملقب بـ «أبو هريرة الصنعاني»، هو أحد الوجوه البارزة في تنظيم القاعدة وعلى رأس المطلوبين عربياً ودوليًا.

وتولى الريمي، قيادة تنظيم القاعدة في اليمن في 16 يونيو 2015، بعدما قُتل ناصر الوحيشي بغارة لطائرة بدون طيار في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 18 أكتوبر 2018، عن رفع قيمة المكافأة التي ستقدمها مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الريمي من خمسة ملايين دولار إلى 10 ملايين دولار.