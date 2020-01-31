مصر تعلن التوصل لاتفاق مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة

القاهرة(صدى):

أعلنت الحكومة المصرية، عن توصلها إلى اتفاق مشترك مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، إذ صدر بيانًا مشتركًا عن الدول الثلاث يوضح النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال المشاورات التي أجيت اليوم الجمعة.

وتضمنت النقاط الآتي: جدول يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، الآلية التي تتضمن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، الآلية التي تتضمن الإجراءات الخاصة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل.

واتفق وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد واتمام الدراسات الخاصة بالأثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.