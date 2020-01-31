بالفيديو.. صيني يُرعب ركاب «مترو» باستغلال كورونا ليجد مقعدًا

بكين(صدى):

وثق مواطن صيني فيديو لأحد الركاب الذي استغل انتشار فيروس كورونا لكي يجد له مقعدًا في إحدى القطارات.

وأظهر الفيديو جلوس الركاب على مقاعد القطار كافة، فحاول الشاب أن يجد مقعدًا من خلال تخويف الركاب.

ومثل الشاب أنه يعاني من أعراض كورونا وسقط على الأرض مرتعشًا مما أرعب الركاب الذين فروا سريعًا لتجنبه؛ ليقوم بعد ذلك ويجلس على المقاعد الخالية.

وتداول المتابعون الفيديو تزامنًا مع انتشار المرض بشكل كبير في الصين، لافتين إلى أنه تم توثيقه حديثًا.