بالفيديو.. مليشيا إيران متورطة في محاولة اغتيال إعلامية حسناء

بغداد(صدى):

تعرّضت الإعلامية العراقية اشتياق عادل، إلى محاولة اغتيال فاشلة أمام منزلها في العاصمة بغداد، أمس الخميس.

وعلّقت الإعلامية على المحاولة، قائلة: « بأي ذنب تهدر دمائنا تعرضت اليوم لحادث إطلاق ناري أمام منزلي وكان المتعرضين لي يستقلون الدراجة النارية وكانوا ملثمين».

وتابعت: «أريد حقي من القضاء العراقي والسلطات المعنية بحماية أرواحنا وهي كفيلة بذلك».

من جانبه، أكد رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، إبراهيم السراجي، أن المسلحين حاولا اختطافها لكنهم فشلوا، فيما أصيب الإعلامية بجراح.

جاء ذلك ضمن حملة اغتيالات للصحفيين والإعلاميين بالعراق من قبل مليشيا مجهولة الهوية يُشبته في كونها مدعومة من إيران.