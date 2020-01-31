بالفيديو.. مواطن تعرض لابتزاز خارجي:«دفعت 200 ألف ريال ثم حاولت الانتحار»

عادل الحربي(صدى):

تعرض مواطن للإبتزاز من قبل مغربي يقيم خارج المملكة، الأمر الذي دفعه للتفكير في الانتحار بعد تهديده بنشر صوره.

وتعود القصة عندما اتفق مواطن مع شخص مغربي لتهديد مواطن آخر وابتزازه بصوره، وبناء علي خضع المواطن للإبتزاز وحول 200 ألف ريال لهما عبارة عن قروض من البنك وسلف من أقاربه.

وفكر المواطن في الانتحار ولكن محاولته باءت بالفشل بعدما تدخل صديقه الذي أنقذ حياته ونصحه بالتوجه للشرطة لتقديم بلاغ صد المبتز وزميله لتوقيع عقوبة صارمة ضده.