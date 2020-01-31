بالفيديو.. مختص إنشائي يكشف أساليب تحايل شركات المقاولات للغش في مواد البناء

علي القحطاني(صدى):

كشف المهندس سفيان المجيدل، مختص في أعمال الإنشاء، اليوم الجمعة، أساليب تحايل بعض شركات المقاولات على المواصفات والمقاييس المقررة والغش في مواد البناء.

وأوضح سفيان المجيدل، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج ” يا هلا ” عبر فضائية روتانا خليجية، أن المواد الإنشائية يجب أن تخضع لاختبارات من المالك نفسه؛ حيث هناك من يقوم بإحلال الأرض بمواد غير صالحة قد تكون جيرية ويجهلها الكثير من الملاك؛ حيث هناك حجر جيري ضعيف لا يمكن أن يؤسس عليه.

وقال ” المجيدل ” أن من ضمن الاختبارات اختبار المتانة، واختبار الامتصاص وبناءًا عليه يعطيك المعمل الخاص باختبارات التربة، النتائج بهل هو صالح للاستخدام أو غير صالح؛ لافتًا إلى أن متوسط التكلفة للفيلا السكنية من 5 آلاف ريال حتى 7 آلاف ريال.

وأشار المختص الإنشائي إلى أن بعض الموردين يسحبون أسياخًا حديدية ضعيفة عن طريق الغش فيه وتقليل سمكها الذي تحدده المواصفات؛ لافتًا إلى أن الجهات الرقابية تتابع الأمر بالنسبة للمصانع ولكنه يصعب من حيث الموردين لكثرة عددهم.

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