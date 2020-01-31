«فيسبوك» يُحارب مروجي الشائعات حول «كورونا» بإجراء جديد

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة فيسبوك عن اتخاذها خطوات قوية وحاسمة؛ لإزالة ادعاءات كاذبة حول علاجات وطرق الوقاية من فيروس كورونا انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب- انستجرام”.

وقال مصدر بالشركة: ” فيسبوك ستمنع أيضًا المعلومات الخاطئة والعلاجات المزيفة لفيروس كورونا من منصات الشبكات الاجتماعية التي تمتلكها الشركة، فضلًا عن تنبيه المستخدمين الذين ينشرون مشاركة أو يشاركون محتوى حول الفيروس الذي يعتبره آخرين مزيفًا “.

وأضاف: “نفعل ذلك امتدادًا لسياساتنا الحالية لإزالة المحتوى الذي قد يتسبب بضرر مادي، ونركز على الادعاءات التي تهدف إلى تثبيط العلاج أو اتخاذ الاحتياطات المناسبة”.

وتابع: “قام فيسبوك مؤخرًا بإزالة المعلومات المضللة بموجب هذه السياسة في باكستان العام الماضي، عندما قررت الشركة والشركاء المحليون أن الشائعات عبر الإنترنت حول لقاح شلل الأطفال تعرض الموظفين الصحيين لخطر العنف الجسدي”.