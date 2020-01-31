حسن كادش يتعرض لإصابة في العضلة الخلفية

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن لاعب نادي ‎التعاون حسن كادش، تعرض لإصابة في العضلة الخلفية؛ حيث سيجري أشعة مقطعية غداً لمعرفة مدة العلاج اللازمة.

وكان التعاون قد تعادل أمام فريق الحزم سلبيًا بدون اهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصل رصيد التعاون إلى 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما ارتفع الحزم إلى النقطة رقم 16 في المركز الثاني عشر في الترتيب؛ فيما يستضيف التعاون نظيره الاتحاد الأربعاء المقبل.