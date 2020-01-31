بالصور.. ضبط مصنع للخمور في وادي عتود يديره وافدان أفارقة

أبها(صدى):

ضبطت دوريات محافظة الدرب مصنعا للخمور في «وادي عتود»، يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة.

أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتحفظ أفراد دوريات المحافظة، على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

وأشار محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، إلى أن دوريات المحافظة راقبت الموقع عدة أيام قبل مداهمته، وهرب المروجون فيما ضبطت الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.