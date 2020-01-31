بالصور.. ضبط مصنع للخمور في وادي عتود يديره وافدان أفارقة
ضبطت دوريات محافظة الدرب مصنعا للخمور في «وادي عتود»، يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة.
أثناء قيامها بمهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.
وتحفظ أفراد دوريات المحافظة، على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.
وأشار محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، إلى أن دوريات المحافظة راقبت الموقع عدة أيام قبل مداهمته، وهرب المروجون فيما ضبطت الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92291 ] نشر منذ 2 ساعتين
وشلون هربوا ….وانتم اكثر عدد وعده …..!!!؟؟؟
عبدالرحمن[ عدد التعليقات: 146 ] نشر منذ 2 ساعتين
العاده ان المخالف تلقاه يتوارى عن الانظار خوفا من القاء القبض عليه ولكن عندنا غير يجي وياخذ راحته ويبيع حشيش او خمور بكل اريحيه والكل يعلم ان اثنين قبض عليهم وغيرهم بالعشرات والمئات منتشرين في كل مكان يمارسو كل انواع المخالفات من قواده ومخدرات وسرقه وغيره وطبعا لم يتم حل مشكله تهريبهم عبر الحدود وهذي اساس المشكله ومن ثم تتفرع الى المدن يعني امسك رحل ارجع تهريب وهذي المحصله النهائيه