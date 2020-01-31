طرق منزلية بسيطة لاكتشاف الحمل.. أبرزها الملح والسكر 

أميرة خالد(صدى):

تلجأ الكثير من النساء للكشف عن الحمل بطرق منزلية، حيث أن هناك أعراض تجعل المرأة في حيرة من أمرها بعد تأخر الدورة الشهرية لأيام.

وتتبع معظم النساء بعض الوسائل لفحص الحمل دون الحاجة للذهاب لصيدلية ولذلك نستعرض طرق منزلية تساعدك على الكشف عن الحمل، أبرزها أولا.. الملح: إجراء اختبار بسيط يعتمد على جمع عينة من البول الصباحي في كوب شفاف نظيف، ثم إضافة ملعقتين من ملح الطعام له وترك المزيج لعدة دقائق، إذا تغير شكل البول للأبيض فيعني ذلك وجود حمل، و إذا لم يتغير الشكل واللون فتكون النتيجة سلبية.

ثانيا..الخل: يعتمد ذلك الاختبار على وضع قطرات من الخل الأبيض على عينة من البول ثم الانتظار لبضع دقائق، فإذا تغير اللون قد يؤشر ذلك على وجود حمل، وتكون النتائج سلبية عندما لا يتغير اللون.

ثالثا..الكلور: يعتمد ذلك على جمع عينتين الأولى من البول والأخرى من الكلور، ثم يتم دمجهم، وتكون النتيجة إيجابية أي يوجد حمل إذا حدث تفاعل وفوران في البول بمجرد سكب الكلور عليه، ولكن إذا لم يحدث أي تفاعل فقد يعني ذلك عدم حدوث حمل.

رابعا.. السكر: اجراء اختبار حمل سريع، من خلال مزج ملعقتين من السكر في عينة من البول الصباحي، فعندما يتكتل السكر وتتماسك حبيباته فقد يعني ذلك وجود حمل أما إذا لم تحدث أي تأثيرات فقد يدل ذلك على أن النتيجة سلبية.

خامسا.. بيكربونات الصوديوم: تدمج بيكربونات الصوديوم مع عينة من البول الصباحية فيحدث فوران بسيط في ذلك المزج، قد يكون ذلك مؤشر على حدوث الحمل، وإذا لم يحدث يعني ذلك أن النتيجة سلبية.