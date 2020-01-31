«ماجد الغامدي» يفتتح الركن التوعوي لتعزيز الثقافة الصحية

محمد بن طحيطح(صدى):

نيابة عن مدير صحة بيشة افتتح اليوم المساعد للصحة العامة بصحة بيشة / ماجد عزيز الغامدي الركن التوعوي الذي نظمته صحة بيشة بمناسبة اليوم العالمي التوعوي للفحص المبكر لحديثي الولادة والذي يقام هذا العام 2020م تحت شعار ( أفحصني بعد 24 ساعة من ولادتي).

تجدر الإشارة ان الفحص يكون من رأس الطفل حديثي الولادة حتى أخمص قدميه بهدف التحقق من أية مشاكل أو حالات طبية. كما ان صحة بيشة تولي المشاركات في المناسبات الصحية العالمية اهتماماً كبيراً بهدف تعزيز الثقافة الصحية ونشر الوعي الصحي بين افراد المجتمع عامة وقد استضاف مركز توليب مول الركن التوعوي الذي يرغب في إيصال رسائلة التوعوية حيث تواجد اكبر شريحة من المجتمع في التجمعات التجارية .