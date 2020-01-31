بالصور.. الشباب ينهي تحضيراته لمواجهة الفتح

ماجد محمد(صدى):

أنهى نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، تحضيراته لمواجهة نادي الفتح غدًا السبت، التي ستقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد ضمن مواجهات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا من تحضيراته، اليوم، التي حضرها رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ خالد البلطان.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحتل الشباب المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة؛ بينما جاء الفتح في المركز الرابع عشر وفي رصيده 10 نقاط.