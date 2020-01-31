تركيب كابلات بدء الدوران بطريقة خاطئة تشكل خطورة بالغة على السيارة 

وكالات(صدى):

أوضح خبراء سيارات أن توصيل الكابلات بطريقة خاطئة أثناء المساعدة على بدء الدوران، يمثل خطورة كبيرة على إلكترونيات وأجهزة السيارة الأخرى.

وأشار الخبراء إلي أن الموديلات الحديثة تعتمد على مستشعرات ووحدات تحكم والعديد من الأنظمة المساعدة، وهي شديدة الحساسية للمعاملة غير الصحيحة، بالإضافة إلي أن توليد شرارة عند توصيل أو فصل الكابلات قد ينتج عنه فقدان للبيانات.

ولفت الخبراء إلي أن الأكثر أهمية هو اتباع الترتيب الصحيح لعملية توصيل الكابلات وأماكن وضع المشابك الطرفية، والتي تختلف من سيارة لأخرى، حيث تمثلت الطريقة الصحيحة في توصيل الكابل الأحمر بالقطب الموجب بالبطارية المانحة أولا، وبعدها بالقطب الموجب للبطارية الفارغة ثم يتم توصيل الكابل الأسود بالقطب السالب للبطارية المانحة، ثم توصيله بكتلة المحرك للسيارة المعطلة، كما يراعى ألا توجد الكابلات مع مكونات تتحرك مثل السيور.

ولفت الخبراء إلى أن الخطوة التالية تكون بتشغيل المحرك، ويتعين الحفاظ على الاتصال لبضع دقائق بعد نجاح دوران المحرك مرة أخرى.