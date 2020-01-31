مفاجآت جديدة في صفقة انتقال عبدالعزيز الدوسري إلى النصر

نواف السالم(صدى):

كشفت تقارير صحافية، مساء اليوم الجمعة، عن تفاصيل ومفاجآت جديدة ومثيرة في صفقة انتقال اللاعب عبدالعزيز الدوسري إلى نادي النصر، أمس الخميس، الأمر الذي تسبب في اندلاع أزمة بين النصر والفيصلي.

وأكدت التقارير، أن ‎الفيصلي فعّل خيار تمديد عقد عبدالعزيز الدوسري لعام إضافي وأرسل خطاب التمديد للاعب ولجنة الاحتراف الساعة 5:20 عصر أمس؛ ليرسل اللاعب خطاب فك العقد من (طرف واحد) الساعة 7:33 مساء أمس.

وأوضحت، أن الفيصلي لم يخالص اللاعب ويرفض إسقاطه لصالح النصر في نظام TMS، فيما كان فهد المدلج رئيس الفيصلي، قد أكد إن مفاوضات النصر مع عبدالعزيز الدوسري مخالفة صريحة لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” .