وزير الصحة: «كورونا تحت سيطرتنا منذ وقت مبكر»

عادل الحربي(صدى):

طمأن وزير الصحة توفيق ربيعة، المواطنين بالمملكة من فيروس كورونا الجديد المٌنتشر في الصين وعدد من الدول المجاورة؛ مؤكدًا على أن الوضع تحت السيطرة بالكامل حتى الأن ومنذ وقت مبكر.

وقال وزير الصحة عبر حسابه على “تويتر”: نتابع باهتمام بالغ فيروس كورونا المستجد منذ اكتشاف الحالات الأولى في الصين، وبالأمس رفعت منظمة الصحة العالمية الحالة إلى حالة صحة عامة طارئة عالمية بعد انتشاره في العديد من الدول.

وتابع:ومنذ وقت مبكر قمنا بتفعيل إجراءات مكافحة العدوى ورفعنا الجاهزية في المنشآت الصحية وبدأنا بفرز كل من يأتي من الصين وفحص من يحتاج. والحمد لله لم تسجل أي حالة إيجابية في المملكة حتى الآن.

واستكمل: ونظراً لأن فترة حضانة المرض قد تمتد لأسبوعين قبل ظهور الأعراض، فإن لدينا متابعة لكل من تظهر عليه علامات عدوى وسبق أن زار الصين حديثاً أو خالط مريضاً مشخصاً بمرض كورونا الجديد، حيث يتم عزله إلى أن يثبت عدم إصابته بالمرض.

وأضاف: حالياً رفعنا الجاهزية للتعامل مع أي حالة تكتشف (لا قدر الله) بشكل سريع بالتعرف على جميع المخالطين والتأكد من سلامتهم وعزلهم حتى انقضاء فترة الحضانة لضمان عدم انتقاله للآخرين.

وحث المواطنين في الختام على متابعة ما تنشره الوزارة أولًا بأولًا حول الإجراءات الصحية للحد من كورونا .