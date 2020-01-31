صلاح على أعتاب الرحيل عن الريدز

ماجد محمد(صدى):

دخل الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في صراع داخلي، بعدما أصبح استمراره مع ناديه الحالي عائقا أمام مشاركته مع منتخب بلاده في كأس اﻷمم اﻹفريقية.

وكشف تقرير موقع ” give me sports” الإنجليزي، أن صلاح قد يرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي بسبب غيابه المحتمل عن صفوف الريدز في مستهل مشواره بالموسم المقبل، لارتباطه بالمشاركة برفقة المنتخب الوطني بكأس أمم اﻹفريقية2021.

وبات ليفربول مهدداً بفقدان خدمات صاحب الـ27 عاماً، بداية من يوليو المقبل، باعتباره ضمن الأسماء المرشحة لتمثيل الفراعنة في أولمبياد طوكيو 2020، إذ أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، يصر على تواجد صلاح ضمن قائمة المنتخب المستدعاة للبطولة الأولمبية.