بالفيديو.. «المطلق» يرفض فتوى منع استخدام الجوالات بالمساجد

عادل الحربي(صدى):

رفض المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، فكرة منع الجوالات بالمساجد.

وطالب متصل في برنامج”استديو الجمعة” الشيخ المطلق بفتوى لمنع الجولات بالمساجد لكي لا تشغل المصلين، ليرد “المطلق” قائلا:”أنا من الذين يقرؤون القرآن في الجوال، والله وجدت أنه أحسن من المصحف لأمرين: أولاً أستطيع أن أعرف أين أقف في تلاوتي، وثانيًا إذا احتجت تفسير آية بسهولة وسرعة اضغط على الآية واقرأ تفسير ابن كثير والقرطبي أو الجلالين أو أبكر الجزائري، متسائلاً: لماذا نمنع الناس من شيء لهم فيه فائدة؟!”.

وتابع: “كانت لدي مكتبة كبيرة جداً والآن أصبحت كلها في هذا الجهاز (الجوال) في جيبي!”.

وأشار إلى أن ظاهرة الإزعاج بالجولات تراجعت في المساجد؛ حيث يضع الجميع الجوال على وضع الصامت عند دخول المسجد.