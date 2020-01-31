الحزم يفرض التعادل السلبي على التعاون

ماجد محمد(صدى):

تعادل نادي التعاون أمام فريق الحزم سلبيًا بدون اهداف، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيطر الحزم على مجريات المباراة؛ فيما كاد الفرنسي عبدالكريم يودا لاعب الحزم أن يسجل الهدف الأول في المباراة عندما سدد كرة من خارج حدود منطقة الجزاء علت مرمى البرازيلي كاسيو حارس مرمى التعاون.

واعتمد لاعبو التعاون على الهجمات المرتدة؛ حيث تراجعوا إلى منطقتهم لحماية مرماهم من سرعة لاعبي الحزم الذي تمسكوا جيدًا من زمام الأمور وحرموا التعاون من تحقيق الثلاث النقاط.

وارتفع رصيد التعاون إلى 27 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما وصل الحزم إلى النقطة رقم 16 في المركز الثاني عشر في الترتيب؛ فيما يستضيف التعاون نظيره الاتحاد الأربعاء المقبل، بينما يستضيف الحزم منافسه الفيحاء الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ17 من الدوري.