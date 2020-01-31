يساعد على تقليل الوزن500 خطوات لإعداد حساء البصل

أميرة خالد(صدى):

يرغب الكثيرون في الحصول على قوام مثالي، وفقد الوزن دون التأثير على الصحة العامة.

ويعد البصل من الخضروات ذات الألياف العالية والتي تساعد على إنقاص الوزن، بطريقة صحية وآمنة، كما يساعد على تعزيز صحة المعدة والأمعاء، وتعديل مستوى السكر في الدم وفي الحد من احتباس الماء في الجسم وحرق الدهون.

وينصح بتناول حساء البصل لتخفيض الوزن، زالذي يحتاج إعداده إلى 7 حبات بصل، لحم دجاج مقطع الى مكعبات، كوب حبق، رشة فلفل، غصن إكليل الجبل، حبة ثوم كبيرة مفرومة، كوبين من البقدونس المفروم، ملعقة طعام من الزبدة، ملعقة طعام ونصف من نشاء الأرز وليتر ونصف من الماء.

الطريقة:

– توضع الزبدة على النار مع البصل والثوم ويتم القلي إلى أن يصبح لونهما أصفر.

– يضاف الدجاج والملح والفلفل والماء مع التقليب.

– وعندما يغلي الماء يترك الخليط على نار هادئة لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

– يتم تذويب النشاء في كمية مناسبة من الماء ويضاف إلى الحساء ويترك على النار لدقائق إضافية.

– تنزع الشوربة عن النار ويضاف إليها الحبق المقطع وإكليل الجبل.