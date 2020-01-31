مراهقة في « تيك توك » تحقق أرباح خيالية مقابل إعلان 60 ثانية 

واشنطن(صدى):

أظهرت تقارير حجم الأرباح التي تحققها المراهقة الأمريكية لورين غراي نجمة تطبيق “تيك توك” الشهير لمشاركة الفيديوهات القصيرة.

وأشارت تقارير إلي أن أرباح بلغت 175 ألف دولار لكل مقطع فيديو مدفوع مدته 60 ثانية تنشره، وهذا المبلغ يساوي 265 ضعف متوسط ​​الراتب الأسبوعي في البلاد.

وكانت الفتاة البالغة 17 عاما في مدينة بوتستاون بولاية بنسلفانيا انتقلت إلى لوس أنجلوس، حيث بلغ عدد متابعيها على “تيك توك” 38 مليون شخص.