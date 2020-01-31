بالصور.. بوجاتي تكشف أسباب الإبقاء على محرك W16 في طرازاتها المستقبلية

باريس(صدى):

تحتفظ شركة بوجاتي الفرنسية المصنعة للسيارات الخارقة بمحركها العملاق W16 في طرازاتها المستقبلية،

لعدم وجود بديل له بنفس كفاءته.

حققت بوجاتي بمحركها العديد من الأرقام القياسية، والذي يعد الأقوى في العالم، والذي طرح للمرة الأولى في عام 1990، ثم استعانت به عدد من شركات السيارات في تصنيع سياراتها.

واستخدمت بوجاتي محرك W16 في أغلى سيارة تم إنتاجها في العالم، لافواتيور نوار والذي تم تصنيع نسخة وحيدة منه في العالم يمتلكها الأمير بدر.