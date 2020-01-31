مستشفى دلة يوفر وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مستشفى دلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضح المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تقنية مختبرات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المختبرات الطبية، فني/ فاصد سحب دم وريد: شهادة الدبلوم في تخصص المختبرات، سكرتير: شهادة الدبلوم في تخصص السكرتارية، أو أي تخصص ذي الصلة.

وأشار إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 30 يناير 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: اضغط هنا