شاهد.. مواطنة تدعو الشباب إلى الزواج من أربع
دعت إحدى المواطنات، الرجال إلى الزواج من أربع نساء صالحات وتطبيق شرع الله.
وقالت خلال مقطع فيديو لها : «هذه نصيحة للرجال، يقولون الزوجة الصالحة مصباح البيت، فإذا كان هناك 4 مصابيح في البيت فكيف ستكون الإنارة؟ فكر فيها».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92291 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقت كثر الله من امثالها ..
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4737 ] نشر منذ 3 ساعات
اهم شي الانارة تكون بدون فواتير …😂😂
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 425 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه لا بفواتير بس فواتير معقولة
عبدالعزيز الشمراني[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 ساعات
عشان اسويبهم ايش اربع ناس عقولهم ….
العين بصيره واليد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 ساعات
ياسهم جبتها في القلب
مواطن[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 ساعات
اذا توافق تكون الثانية اناموافق اتزوجها ..اذا كانت جادة ومو بس تعطي نصايح
2[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا مثل نوعيتك فالعزوبية أرحم
فهد آل قنيعير[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 53 دقيقة
انا قدام وين ال بتصلم