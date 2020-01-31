شاهد.. مواطنة تدعو الشباب إلى الزواج من أربع

خاص(صدى):

دعت إحدى المواطنات، الرجال إلى الزواج من أربع نساء صالحات وتطبيق شرع الله.

وقالت خلال مقطع فيديو لها : «هذه نصيحة للرجال، يقولون الزوجة الصالحة مصباح البيت، فإذا كان هناك 4 مصابيح في البيت فكيف ستكون الإنارة؟ فكر فيها».