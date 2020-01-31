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شاهد.. مواطنة تدعو الشباب إلى الزواج من أربع

شاهد.. مواطنة تدعو الشباب إلى الزواج من أربع
خاص(صدى):

دعت إحدى المواطنات، الرجال إلى الزواج من أربع نساء صالحات وتطبيق شرع الله.

وقالت خلال مقطع فيديو لها : «هذه نصيحة للرجال، يقولون الزوجة الصالحة مصباح البيت، فإذا كان هناك 4 مصابيح في البيت فكيف ستكون الإنارة؟ فكر فيها».


8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92291 ] نشر منذ 3 ساعات

صدقت كثر الله من امثالها ..

[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 ساعات

اذا توافق تكون الثانية اناموافق اتزوجها ..اذا كانت جادة ومو بس تعطي نصايح

[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا مثل نوعيتك فالعزوبية أرحم

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