رياح وأتربة وأمطار على مناطق المملكة غدا السبت

عادل الحربي(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس غدا السبت، نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية.

ولفتت إلى أن الرياح والأتربة ستكون على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم تمتد إلى منطقة الرياض والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.

وأشارت إلى تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية على منطقتي الرياض والشرقية

وأضافت أنه من المتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة .