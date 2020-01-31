بالفيديو.. سوري يحث الفلسطينيين لقبول صفقة القرن ويدعو لإقامة دولة «إدلب»

دمشق(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن سوري يحث الشعب الفلسطيني إلى قبول صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي، كما دعا لإقامة دولة مستقلة في مدينة إدلب السورية.

وقال السوري كمال الكمال الذي يعرف نفسه بأنه كاتب ومخرج، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه على الفلسطينيين قبول صفقة القرن لإنهاء الحروب والدمار والتهجير الذي يتعرضون له وتحقيق السلام مع دولة الاحتلال، على حد تعبيره.

وحث الكاتب السوري، الفلسطينيين على التعايش بسلمية مع الإسرائيليين قائلًا أن ” إسرائيل دولة متطورة ونستطيع التعاون معها لرفعة الشرق الأوسط والاستفادة من خبراتها “؛ لافتًا إلى أن إيران وحزب الله اللبناني يزعمون أنهم يحاولون نصرة فلسطين في مقاومتهم ولكن هذا كذب فلن يفعلوا لهم شيئًا وكل ما يهمهم هو مصلحتهم فقط.

وأشار المواطن السوري، إلى أن الرئيس السوري بشار الأسد دائمًا ما كان يزعم بأنه يريد مساعدة الفلسطينيين في حروبهم ضد إسرائيل، وأول ما رفع سلاحه كان في وجه الشعب السوري نفسه ليتم قتل الكثيرين وتهجير آخرين من منازلهم والذي قد يبلغ عددهم إلى 4 مليون شخصًا؛ ليدعو إلى إقامة دولة مستقلة في مدينة إدلب لضم المهجرين، وذلك بعقد صفقة قرن خاصة بهم.