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بالفيديو.. شاب صيني يتحدث العربية بطلاقة: «رايح اليمن يا حبيبي»

بالفيديو.. شاب صيني يتحدث العربية بطلاقة: «رايح اليمن يا حبيبي»
أميرة خالد(صدى):

تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لشاب صيني داخل أحد المطارات، قبل سفره إلى اليمن.

وتحدث الشاب خلال الفيديو مع آخر يسأله «أين تسافر؟»، باللهجة العربية بطلاقة، قائلا: «أنا رايح لليمن يا حبيبي»، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى الصين بعد إنهاء بعد الأمور.

وحسب ما أفاد موقع «روسيا اليوم»، فإنه لم يتوصل إلى معرفة تاريخ تصوير المقطع المصور.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 92291 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههههههه ..

.. المهم لايكون صيني حوثي ..

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