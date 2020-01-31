البنك الأهلي يمول شراء سيارات بدون تحويل الراتب

الرياض(صدى):

ظهر برنامج تمويل الأهلي التأجيري للسيارات بحلته الجديدة لعملاء الوسام، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه؛ لأنه صمم خصيصاً ليأخذ بالاعتبار علاقتك في البنك الأهلي التجاري.

وتعد مميزات، في أنه متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وأول برنامج تمويل تأجيري مصمم لعملاء الوسام، كما يأخذ في الاعتبار علاقة العميل في البنك ولا يقتصر على راتب العميل، وبه عروض حصرية ومميزة مع مجموعة من وكالات السيارات من خلال حملات على مدار السنة.

ويوفر البرنامج التمويل للسعوديين والمقيمين في المملكة، بموافقة فورية، وإمكانية تأجير خمسة سيارات كحد أقصى للسعوديين و3 سيارات كحد أقصى للمقيمين؛ فضلًا عن أجرة شهرية ميسره لمدة تصل إلى 5 سنوات؛ فيما يصل مبلغ التمويل حتى 500,000 ريال، وخصم خاص على رسوم بعض خدمات ما بعد البيع.

ويعتبر الخصم على (الوسام البلاتيني: خصم 100% – الوسام الذهبي: خصم 50% على الرسوم التالية: إضافة سائق لأول سائقين إضافيين، تفويض بالقيادة خارج المملكة، طلب مفتاح إضافي، تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير؛ فضلًا عن خيارات متعددة لإنهاء العقد أو تملك السيارة خلال فترة العقد أو عند نهايته (وفق شروط وأحكام عقد التأجير مع الوعد بالتمليك).

أما مراكز خدمة ما بعد البيع منتشرة حول المملكة لتلبية؛ بينما الشروط و الأحكام​: أن يكون العميل قد أكمل فترة 6 أشهر، الحد الأدنى للعمر 21 سنة هجرية، الحد الأقصى للعمر 65 سنة هجرية، المستندات المطلوبة، عرض سعر السيارة، صورة من الهوية سارية المفعول، صورة من رخصة القيادة سارية المفعول.

يأتي ذلك بالإضافة إلى خطاب التعريف مطلوب فقط في حال كان الدخل المعتمد هو بناء على الراتب الشهري​؛ فيما تُطبق الشروط والأحكام؛ بينما الرسوم الإدارية هي إما 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال سعودي أيهما ، ومعدل النسبة السنوي يبدأ من 13.82%.