باحث كويتي: قاطعنا إسرائيل لمدة 70 عامًا ماذا حققنا؟ (فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

أكد الباحث الكويتي علي فضل الله، أن إسرائيل هي «الدولة الوحيدة المتطورة في المنطقة العربية»، بينما الدولة العربية لم تفعل شيئًا طوال العقود الماضية.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، : «عندما جلسنا في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حققنا إنجاز، قاطعنا إسرائيل لمدة 70 عامًا وما الذي حققناه منها؟ لا شيء، إسرائيل لديها لوبي اقتصادي وسياسي كبير في دول العالم».

وأضاف «فضل الله»: لماذا لا نستفيد من هذه القوة الموجودة حاليًا، هل عندنا دول مواجهة؟ الأردن حليف إستراتيجي ومصر حليف لها، سوريا مفككة، إذا ليس هناك عدو مباشر مع إسرائيل».

وتابع الباحث الكويتي: « هي الدولة الوحيدة المتطورة لدينا، حتى الفلسطينيين طبّعوا معها».