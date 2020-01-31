باحث كويتي: قاطعنا إسرائيل لمدة 70 عامًا ماذا حققنا؟ (فيديو)
أكد الباحث الكويتي علي فضل الله، أن إسرائيل هي «الدولة الوحيدة المتطورة في المنطقة العربية»، بينما الدولة العربية لم تفعل شيئًا طوال العقود الماضية.
وقال خلال تصريحات تليفزيونية، : «عندما جلسنا في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل حققنا إنجاز، قاطعنا إسرائيل لمدة 70 عامًا وما الذي حققناه منها؟ لا شيء، إسرائيل لديها لوبي اقتصادي وسياسي كبير في دول العالم».
وأضاف «فضل الله»: لماذا لا نستفيد من هذه القوة الموجودة حاليًا، هل عندنا دول مواجهة؟ الأردن حليف إستراتيجي ومصر حليف لها، سوريا مفككة، إذا ليس هناك عدو مباشر مع إسرائيل».
وتابع الباحث الكويتي: « هي الدولة الوحيدة المتطورة لدينا، حتى الفلسطينيين طبّعوا معها».
صالح الحميدي[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 4 ساعات
مخالف للنشر
بندر[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 3 ساعات
#الخلافة_العثمانية سقطت بأي شكل من الأشكال!؟
المهم موقف سلاطينها التي مازالت في ذاكرة التاريخ شامخه فقد رحلوا ومازالت مواقفهم راسخه!؟سؤال للقادة اليوم ومن يتزعمون الدفاع وحماية #المقدسات_الإسلامية ولا يرضون بأي تدخل في مقدسات #المسلمين ماهو موقفكم من #صفقةـالقرن وأي عار ستحملوه!؟
منطق[ عدد التعليقات: 324 ] نشر منذ 2 ساعتين
أترك عنك استهبال الخرفان
تم تسليم فلسطين لليهود بمباركة ومشاركة عثمانية ،، والجيوش العربية دافعت عن فلسطين بكل ما تملك من جهد وبذلت الأنفس والغالي والنفيس ،،،
ياصدى خرفان اردوغان خليفة العاهرات والشواذ سويلها حظر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92291 ] نشر منذ 3 ساعات
المهم خالف اليهود ولا تطعهم ولا تطبع معهم ..
دهر[ عدد التعليقات: 2209 ] نشر منذ 1 ساعة
يا عديم الشرف والنخوة , اسرائيل لم تكن يوما دولة , اسرائيل شرذمة من اليهود وقطاع الطرق, الكيان الصهيوني قوي بوجود أمثالك من الخونة, الأجدر بك ياباحث ان تبحث عن نخوتك ومرؤتك, الدم العربي بريء منك ومن اشباهك الأربعين, التطبيع واستضافة السفراء خيانة وانتم يا أذلاء سموها كما شئتم, اسرائيل ليست دولة ليكون لها سفير , اسرائيل جرثومة.
صقر الخليج[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 1 ساعة
تحية لك ولكل الشرفاء والأحرار
الأقصى ومسجد الصخرة وفلسطين كرامة وشرف وعرض كل مسلم
ومن يفرط فيها أو يرضى التفريط بها فهو ديووث لا شرف ولا كرامة ولا مرؤة لديه
زائر[ عدد التعليقات: 2790 ] نشر منذ 53 دقيقة
القدس والدوله لفلسطين تقوم حتي تصير علاقات وتصير الامور طبيعيه غير كذا مايعم السلام ولايرضي اي عربي مهما اختلفنا مع بعضهم