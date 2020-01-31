بعد معاناة والدته لـ3 سنوات الساعدي يضرب أسمى معاني البر

حامد العمري(صدى):

جسَّد الشاب بدر ماسي حسين الساعدي ، أروع صور البر بتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته منهياً بذلك المعاناة التي عاشتها بعد إصابتها بمرض الفشل الكلوي ، والذي عانت منه على مدى ثلاث سنوات .

وكانت الأم قد أُصيبت بفشل كلوي في وقت سابق؛ وهو ماجعلها تخضع للغسيل بشكل مستمر ، و الذي سبب لها وعلى مدى 3 سنوات الكثير من المعاناة .

فسارع الابن البار ” الساعدي “للتبرع لها بإحدى كليتيه، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، وبعد الخضوع للتحاليل اللازمة، تطابقت فحوصه مع الحالة، حيث أصر على إتمام عملية التبرع” والتي تكللت بالنجاح .