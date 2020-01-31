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  3. بعد معاناة والدته لـ3 سنوات الساعدي يضرب أسمى معاني البر

بعد معاناة والدته لـ3 سنوات الساعدي يضرب أسمى معاني البر

بعد معاناة والدته لـ3 سنوات الساعدي يضرب أسمى معاني البر
حامد العمري(صدى):

جسَّد الشاب بدر ماسي حسين الساعدي ، أروع صور البر بتبرعه بإحدى كليتيه لوالدته منهياً بذلك المعاناة التي عاشتها بعد إصابتها بمرض الفشل الكلوي ، والذي عانت منه على مدى ثلاث سنوات .

وكانت الأم قد أُصيبت بفشل كلوي في وقت سابق؛ وهو ماجعلها تخضع للغسيل بشكل مستمر ، و الذي سبب لها وعلى مدى 3 سنوات الكثير من المعاناة .

فسارع الابن البار ” الساعدي “للتبرع لها بإحدى كليتيه، وذلك بمستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة ، وبعد الخضوع للتحاليل اللازمة، تطابقت فحوصه مع الحالة، حيث أصر على إتمام عملية التبرع” والتي تكللت بالنجاح .


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