بالفيديو.. عامل يزيل لوحة قسم العوائل في أحد المطاعم 

عادل الحربي(صدى):

وثق مقطع فيديو عامل يزيل لوحة قسم العائلات في أحد المطاعم، مما أثار جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا في المملكة، حيث انقسموا لمؤيد ومعارض.

ودشن مواطنون هاشتاقا يحمل عنوان ” إلغاء قسم العوائل” للتعبير عن رفضهم لفكرة الاختلاط بعد إلغاء قسم العوائل في المطاعم والكافيهات.

ومن جانبه، علق مغرد، قائلا:” ليس من الضرورة أن تتنازل عن مبادئك أو قيمك أو خصوصيتك من أجل وجبة عشاء أو غداء”.

ورأى مغرد آخر:” أعتقد أن هذا الشئ هو سلب حق من حقوق المرأة المحتشمة، المرأه التي لا تريد الجلوس والأكل بين الرجال، يعتبر هذا القرار هو سلب لحقوقها وسلب لحريتها”.

واعتبر مغرد ثالث:” أن قرار إلغاء شرط وجود مدخل مخصص للعوائل في المطاعم والمقاهي، بعض المحلات تبدأ في إزالة مدخل العوائل ودمجه مع الأفراد، وعبر بعض المغردين عن رفضهم لذلك حفاظًا على الخصوصية”.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية ألغت في وقت سابق شرط مدخل عزّاب وآخر للعائلات في المطاعم.