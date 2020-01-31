3 وفيات وإصابتين في حادث مروري علي طريق بيشة – العلايا

محمد بن طحيطح(صدى):

صرحت صحة بيشة بأنه عند الساعة30 :4 عصر اليوم الجمعة تلقت غرفة العمليات في ادارة الطورائ والكوارث بصحة بيشة بلاغاً عن وقوع حادث مروري علي طريق بيشة – العلايا عند مفرق القوباء.

وعلي الفور تم الابلاغ ورفع الاستعداد والجاهزية في مستشفيات صحة بيشة وتم توجية سيارات الإسعاف لموقع الحادث ،وتم نقل 3 حالات عن طريق اسعاف مستشفى تباله ووصلت للمستشفى حاله عن طريق المواطنين وحالة وفاة وصلت مع الشرشوره .

ونتج عن الحادث إصابتين نقلت الي مستشفى تبالة ومن ثم نقلت الي مستشفى الملك عبدالله ببيشة لإكمال علاجهم وتلقي الرعاية الطبية اللازمة نسأل الله للمتوفين الرحمة والمغفرة وللمصابين الشفاء العاجل .