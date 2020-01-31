بالفيديو.. الانضباط توقف أميسي مباراتين وتغريمه بسبب السلوك المشين

ماجد محمد(صدى):

قررت لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة، إيقاف سيدريك أميسي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال، لارتكابه سلوكًا مشينًا في مباراة الفيحاء ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبحسب ما قررته لجنة الانضباط فإن سيدريك أميسي يغيب عن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الحزم والاتحاد، ضمن منافسات الجولتين الـ16 و17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واحتل نادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 26 نقطة.