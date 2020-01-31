تعرف على شروط نقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت

علي القحطاني(صدى):

بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السماح بنقل خدمات العمالة المنزلية إلى المنشآت عبر فروعها فقط، دون إتاحة الخدمة عبر موقعها الإلكتروني خلال الفترة الحالية.

ويشترط عدم تجديد إقامة العامل المنزلي لأكثر من سنة واحدة، وفي حال تم تجديد إقامته لأكثر من سنة فلن يقبل النقل أو التحويل لأن العمالة المنزلية معفاة من رسوم المقابل المالي، ولكن لا يسمح بنقل خدمة العامل من منشأة إلى فرد.

وخصصت الوزارة نموذجا لإقرار العامل المنزلي على نقل خدماته إلى المنشأة مع تعديل مهنته في وزارة العمل، بشرط إحضار خطاب تنازل من صاحب العمل الحالي والتصديق عليه، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل، وذلك بحسب موقع عكاظ.