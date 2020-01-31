بالفيديو.. مدير المنتخب للناشئين يبارك تعاقد النصر مع الغنام

ماجد محمد(صدى):

علق عبدالله المسند مدير المنتخب للناشئين على تعاقد نادي النصر مع اللاعب خالد الغنام مقابل 20 مليون ريال.

وقال المسند في مقطع فيديو: ” ابارك للنصراويين بصفقة الغنام ” ، مبينا:” الغنام من اللاعبين الموهوبين وسيكون مستقبل الكرة السعودية معه”.

وأشار المسند:” نايف الماس مدافع جيد أشادوا به في الصين وأسبانيا “، موضحا:” الماس يحتاج إلي فرصة حقيقية، فهو طيران الكرة السعودية “، بحسب تعبيره.

وكان نادي النصر، وقع رسميا مع خالد الغنام، من صفوف القادسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.