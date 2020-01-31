بالفيديو.. مدير المنتخب للناشئين يبارك تعاقد النصر مع الغنام
علق عبدالله المسند مدير المنتخب للناشئين على تعاقد نادي النصر مع اللاعب خالد الغنام مقابل 20 مليون ريال.
وقال المسند في مقطع فيديو: ” ابارك للنصراويين بصفقة الغنام ” ، مبينا:” الغنام من اللاعبين الموهوبين وسيكون مستقبل الكرة السعودية معه”.
وأشار المسند:” نايف الماس مدافع جيد أشادوا به في الصين وأسبانيا “، موضحا:” الماس يحتاج إلي فرصة حقيقية، فهو طيران الكرة السعودية “، بحسب تعبيره.
وكان نادي النصر، وقع رسميا مع خالد الغنام، من صفوف القادسية، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
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