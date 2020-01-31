نقل جمال ريان للمستشفى ونشطاء: ندعو الله أن يشل أركانه ويخرس لسانه

ماجد قزيز(صدى):

حرص مذيع قناة الجزيرة القطرية وبوقها المحرض وصوتها الكاذب، جمال ريان، على نشر الأكاذيب واختلاق الأزمات وتأليب الرأي العام في كافة الشعوب العربية ضد حكوماتها وقيادتها؛ ليتكون ضده تيارات كبيرة منتقدة لأفعاله وأقواله المشينة.

ويغيب جمال ريان في الفترة الأخيرة عن الظهور بشكل لافت، ليظهر في صورة جالسًا في سيارة أسعاف ويبدو أنه في طريقه إلى المستشفى ويعاني من مرض ما، الأمر الذي وجد تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي انهالوا بالدعوات ضده لما ارتكبه من سوءات ضد الشعوب العربية.

وارتفع سخط وغضب نشطاء تويتر ضد مذيع قناة الجزيرة القطرية، الذي حتى في أشد لحظات أزمته افتقد للتعاطف معه بسبب أفعاله؛ ليقول النشطاء: ” ‏ندعو الله في هذه الساعة من يوم الجمعه أن يشل أركانه ويخرس لسانه وأن يرينا فيه عجائب قدرته وأن يبتليه بالأمراض التي ليس لها علاج ” .