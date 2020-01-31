حظر الأحذية التقنية الحديثة على الرياضيين

نواف السالم(صدى):

يعتزم الاتحاد الدولي لألعاب القوى، حظر مؤقت لاستخدام الأحذية الرياضية ذات التقنيات الحديثة، على أن يطبق الحظر من 31 يناير الجاري وحتى نهاية أولمبياد طوكيو 2020.

وأشارت صحيفة الجارديان البريطانية إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، ربما يفرض على مصممي الأحذية تقديم نماذج أولية لمنتجاتهم المخصصة لخوض المسابقات الدولية في ألعاب القوى من أجل الحصول على موافقة الاتحاد قبل أن يرتديها الرياضيين في المنافسات التي يشاركوا فيها.

وأوضحت الصحيفة أن قرار الحظر المؤقت جاء بعدما نجح العداء الكيني إيليود كيبتشوجي باستخدام هذه الأحذية ذات التقنية المطورة في تحقيق الرقم القياسي العالمي في إنهاء “ماراثون ما دون الساعتين” بعد أن قطع مسافة 42 كيلومترا خلال ساعة واحدة و59.40 دقيقة، في فيينا، في أكتوبر العام الماضي.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لم يعترف رسميا بنتائج هذا الماراثون، نظرا لأنه ليس منافسة حرة ومفتوحة كما تم خلاله الاستعانة بمحددي سرعة.