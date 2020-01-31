تصوير جوي يوثق انكسار وفرار للحوثيين في الحديدة 

فهمي محمد(صدى):

رصد تصوير جوي للقوات المشتركة حالة الارتباك والهزيمة التي تلقتها مليشيات الحوثي عند تصدي القوات الحكومية في الساحل الغربي لهجومها على الدريهمي.

وبدا في مقطع الفيديو لحظة انهيار القوات المهاجمة وهروبها بطقم ودبابة مما نتج عنه انقلاب الطقم الذي كان يسير بسرعة جنونية هاربًا من نيران أبطال القوات المشتركة التي تدافع عن مواقعها بكل بسالة.

وظهر في المقطع مشهد التصوير الجوي الدبابة الحوثية التي هاجمت القوات المشتركة وهي هاربة بعد الانكسار وقامت المليشيات بإخفائها بين منازل المواطنين الذين تستخدمهم المليشيات كدروع بشرية في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة.

وكانت القوات المشتركة واصلت تكبيد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد والأرواح أثناء التصدي لهجمات المليشيا المخترقة للهدنة الأممية في الحديدة.