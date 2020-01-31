سيدة تعيش 15دقيقة صعبة وسط بحيرة جليد وتنقذها الشرطة

واشنطن(صدى):

عاشت سيدة أمريكية لحظات صعبة، وسط بحيرة جليد في ولاية ميتشيجان، أثناء ممارستها الصيد.

انزلقت قدم كوريسا ميلر، لتسقط في المياه، أثناء محاولتها ثقب سطح البحيرة المتجمد للصيد، لتظل 15 دقيقة داخل المياه.

ونجحت الشرطة في سحبها إلى الخارج، بعد أن فشل أصدقائها في ذلك.

ونشرت الأمريكية فيديو الحادثة، موضحة أنها تعرضت للتنمر من البعض بسبب وزنها الزائد، إلا أن الإساءات لن تمنعها من فعل ما تحبه.