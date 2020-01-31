«أردوغان» لا يتذكر تهديداته لـ «إسرائيل» بشأن القدس!

ماجد قزيز(صدى):

أعاد الأمير عبدالرحمن بن مساعد، التذكير بتهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأمريكا وإسرائيل حال اعترافهم بالقدس الشريف عاصمة للكيان المحتل.

وفي 2017، هدًد «أردوغان» بقطع العلاقات مع إسرائيل إذا اعترفت الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لها، مؤكدًا أن تلك الخطوة ستعد تجاوزًا لـ خط أحمر بالنسبة للمسلمين.

وأعلن دونالد ترامب، عن ما يعرف بـ «صفقة القرن» والتي اعترف فيها بالقدس عاصمة لإسرائيل قبل أيام، لكن يبدو أن الرئيس التركي «لا يرى ولا يسمع ولم يتكلم حتى الآن»!.

وقال الأمير بن مساعد: « للتذكير هذا تصريح (عنتري مزلزل) لأردوغان منذ أكثر من سنتين عمّا سيفعله إن اعترفت أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال فيه أنه سيقطع علاقات بلده بإسرائيل، طبعًا لا حاجة للقول أنه حتى الآن لم يفعل».

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