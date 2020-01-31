بالفيديو.. مدرب الأخضر الأولمبى: نحتاج لوقفة حتى يعود الناشئين لكأس العالم

ماجد محمد(صدى):

علق المدرب سعد الشهري، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأوليمبي، على سبب ابتعاد الأخضر 24 عاما عن أولمبياد كرة القدم.

وقال، خلال لقائه فى برنامج بالمختصر المذاع على قناة mbc ، إن منظومة التعامل مع الشباب تحتاج للاهتمام بالفئات السنية من البداية وبشكل مستمر، مضيفا أن ذلك سيساهم في تحقق العديد من الانجازات على مستوى الشباب فيما بعد.

وأضاف أن فئة الناشئين تحتاج لإعادة تنظيم العمل ووقفة حقيقة من أجل عودتهم لكأس العالم، منوهًا بأن آخر مشاركة لمنتخب الناشئين في منافسات كأس العالم كانت منذ عام 1989.

وطالب بضرورة الاهتمام بالشباب، مؤكدًا أن فئتهم تخرج منها المواهب.