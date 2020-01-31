بالفيديو.. قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين

القدس المحتلة(صدى):

وثق مقطع فيديو اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى بالقدس، عقب صلاة الفجر.

وبدا في المقطع المتداول، دخول قوات الاحتلال إلى المسجد، وإطلاقهم الرصاص المطاطي باتجاه المصلين عقب أداء الصلاة.

وظهر في الفيديو مجموعة من الفلسطينيين، رجالًا ونساء في المسجد، حيث قاموا بترديد: “الله أكبر.. نفديك يا أقصى.. تكبير”.

وجاء ذلك في ظل استمرار التحركات الاحتجاجية في غزة والضفة ومخيمات الشتات رفضًا لخطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.