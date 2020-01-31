إنهاء خدمات 25 ألف وافد في الكويت

خالد الظفيري(صدى):

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الكويتية خليل الصالح، اليوم الجمعة، أنه تم إنهاء خدمات 25 ألف وافد يعملون في القطاع الحكومي، لتعيين كويتيين بدلا منهم؛ حيث تم خفض عدد الكويتيين المنتظرين للوظيفة في الديوان إلى ستة آلاف فقط.

وأوضح خليل الصالح، أنه سيتم توزيعهم على الجهات الحكومية خلال الفترة المقبلة؛ مضيفًا: ” وفق سياسة الإحلال فقد تم الاستغناء عن خدمات 4640 وافدا في السنتين الأخيرتين، وأكد على ضرورة توظيف أبناء الكويت “؛ فيما سيتم توظيف 1500 كويتي في القطاع المصرفي.