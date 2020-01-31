في 15 دقيقة.. صاحب شركة أمازون يكسب 13 مليار دولار

وكالات(صدى):

ارتفعت قيمة أسهم شركة «أمازون» بنسبة 12 ٪، ليصل سعرها إلى 2100 دولار، بعد أن نجح جيف بيزوس مؤسس الشركة، في كسب 13.2 مليار دولار في 15 دقيقة فقط، الخميس الماضي.

جاء ذلك خلال التداول خارج ساعات البورصة، الذي يحدث في بورصات السوق الإلكترونية، إما قبل أو بعد ساعات التداول العادية في سوق الأوراق المالية.

وأزاد الارتفاع في سعر السهم، 90 مليار دولار على الأقل لقيمة أمازون السوقية الكلية، لتتجاوز حاجز التريليون دولار، ليصل صافي ثروة بيزوس إلى 129.5 مليار دولار، وفق ما ذكر موقع «بلومبيرغ».