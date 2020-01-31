عبدالله عطيف: ألف شكر لجمهورنا العالمي المبهر في الجنوب

ماجد محمد(صدى):

وجه لاعب المنتخب الوطني ونادي الهلال، عبدالله عطيف، رسالة شكر إلى جماهير الزعيم بشكل عام وجمهوره في الجنوب خاصةً بعد المساندة الكبيرة التي وجدها الفريق في مباراته أمام نادي أبها، اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب عبدالله عطيف، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏اللهم لك الحمد على الانتصار المهم وألف شكر لجمهورنا العالمي المبهر في الجنوب. بعد توفيق الله ودعم الجمهور الكبير وتكاتف الجميع سنصل إلى النهاية الأفضل ” .

وكان نادي الهلال، قد فاز على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من للمسابقة؛ ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويستعيد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.