بالفيديو.. كاريلو: سيطرنا على المباراة واستحقينا الفوز

طلال الغامدي(صدى):

أكد لاعب نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو على استحقاق الزعيم للفوز في مباراته اليوم الجمعة، أمام نادي أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية؛ ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

‏‎وقال كاريلو، في لقائه مع القنوات الرياضية السعودية، عقب المواجهة: ” مباراة صعبة وفي أرضية صعبة.. سيطرنا على المباراة واستحقينا الفوز.. أعدّينا أنفسنا على مدى أسبوع.. وسعيد جدًا على الأداء ” .

وتغلب الهلال على فريق أبها بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ16 من للمسابقة؛ ليرتفع رصيده إلى 35 نقطة ويستعيد صدارة الدوري بفارق نقطة عن النصر الوصيف، بينما تجمد رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.